Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı
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Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı

Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

24.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:54
Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı

'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan Gloria Fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti 5 kişiden ise alınamıyor.


Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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