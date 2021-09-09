Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ikinci gününde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 90-84 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.

Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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