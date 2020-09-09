Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 yendi.

09.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:22

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Türk Telekom, Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 yendi.

Turnuvaya, yarın oynanacak TOFAŞ- Anadolu Efes karşılaşması ile devam edilecek.

Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de tamamlanacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Kaynak: AA

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