Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 2, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 12, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss, Micic 16, Anderson 8, Dunston 11, Simon 12Galatasaray...

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
08.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:08

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 2, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 12, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss, Micic 16, Anderson 8, Dunston 11, Simon 12

Galatasaray Doğa Sigorta: Alperen Baytok, Hunter 6, Macon 17, Barış Ermiş 1, Yiğit Arslan 17, Eray Aydoğan 2, Motum 19, Berke Atar 7, Ayberk Olmaz 13, Saadettin Donat

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-37

3. Periyot: 66-63

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikincisinin açılış maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında yine kaybetmedi.

Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sonuçla üst üste dördüncü maçını da kazanmış oldu.

Öte yandan, mücadeleyi, Pınar Karşıyaka Başantrenörü, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

Turnuvada, yarın Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom-Crvena Zvezda (Sırbistan) karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 2 Eylül'de başlayıp, 6 Eylül'de sona eren turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Kaynak: AA

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