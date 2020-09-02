Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Dnipro: 70 - Bahçeşehir Koleji: 97
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Ukrayna'nın Dnipro takımını 97-70 yendi.
02.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:02
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Ukrayna'nın Dnipro takımını 97-70 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.
İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
Kaynak: AA