Glokoma bağlı körlük erken teşhis ve tedaviyle önlenebilir

HALK arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' hastalığı, dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birim Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, glokoma bağlı körlüğün erken teşhis ve tedaviyle önlenebildiğini söyledi.

Türkiye'de tanısı konmuş glokomlu hasta sayısının 500 bin civarında olduğu tahmin edilirken, glokom olduğunu bilmeden yaşayan hasta sayısı ise tedavi görenlerden en az 4 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Buna göre; Türkiye'de 2,5 milyona yakın glokom hastası olduğu düşünülüyor.

2- Göz tansiyonunda normal değer nedir?

3- Glokomun tipleri nelerdir? Glokomun tiplerine göre belirtiler farklılık gösterir mi?

4- Glokom tanısı nasıl konur?

5- Glokom riski kimlerde daha yüksek?

6- Yüksek kan basıncı, glokom nedeni midir?

7- Glokomlu hastaların yaşam şekli ve beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır?

Demirören Haber Ajansı / Güncel