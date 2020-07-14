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Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor

Bulut yazılımlarında küresel çapta lider marka Pega, dijital varlıkları korumak ve erişim güvenliğini sağlamak için Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etti.

Global yazılım devleri Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih ediyor
14.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:20

Bulut yazılımlarında küresel çapta lider marka Pega, dijital varlıkları korumak ve erişim güvenliğini sağlamak için Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etti.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen işletmelerine dijital dönüşüm ve bulut yazılım hizmeti veren ve aynı zamanda 8 milyar dolar şirket değeriyle Nasdaq'ta işlem gören Pegasystems, Amazon Web Services (AWS) bulut platformundan sunduğu CRM hizmetlerini (Müşteri İlişkileri Yönetimi) daha güvenli bir şekilde yönetmek için Kron'un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünü olan Ironsphere'i seçti.

Yapay zeka destekli yazılımlarıyla dünyanın önde gelen kuruluşlarına hizmet veren Pegasystems, dünyanın 21 ülkesindeki 5 binden fazla çalışanıyla işletmelerin müşteri ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayarak küresel ölçekte dijital dönüşüm sağlamaları için uygulamaları hızla oluşturmalarına ve geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu kapsamda AWS üzerinde çalışan bulut tabanlı çözümleri olan Pega Cloud® için ayrıcalıklı erişim yönetimi platformu arayışında olan şirket, yapılan detaylı incelemelerin sonunda Ironsphere'i tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasystems CTO'su (Chief Technical System Officer) Frank Guerrera, "Pega olarak dünyanın en büyük ve en karmaşık organizasyonlarının çoğuyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz için güvenli çözümler sunmaya devam etmek önceliğimizdir. Müşterilerimiz, Ironsphere'in yüksek standartta güvenlik sağlayan mimari özellikleri sayesinde, sürekli ve hızlı işlemler yaparken güvende olduklarından emin olarak çalışmalarını sürdüreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel de, "Dünya çapında pek çok operasyon yürüten bu denli büyük bir şirketin, ayrıcalıklı erişim güvenliği konusunda Kron'un ABD'deki girişimi Ironsphere'i tercih etmesi bizler için çok önemli. Bu sayede geliştirdiğimiz yüksek teknoloji yazılım ürünlerinin müşterilerimizin kendi IT altyapılarında veya, bulut ve hibrit ortamlardaki başarı ile hizmet vermesini ve yazılım altyapısı konusundaki gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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