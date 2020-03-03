03.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:57

Dr. Artuğ Çetin, global ticaretin ve bireysel ticaretin azalmasının önüne sektörel para birimleriyle geçilebileceğini savunurken, sektörel para birimini bir sakıncası olmadığını söyledi.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Soysal iş birliği ile düzenlediği 12'nci AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, İstanbul'da geçekleştiriliyor. Etkinlikte sektörün geleceği konuşulurken, yeni trendler ve AVM'lerin sosyal hayata etkileri de zirvede masaya yatırılıyor. Etkinliğe katılan Prime Development'ın Genel Müdürü Dr. Artuğ Çetin, AVM'ler için sektörel para hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"Bir ülkede birkaç para birimi olması herhangi bir sıkıntı oluşturmaz"



Sektörel paranın önemine değinen Dr. Artuğ Çetin, "Geçmişte bölgesel paraları, sektörel paraları gördük, yaşadık. Bugün bunlar ticaretin gelişmesi noktasında bir alternatif olabilir. Türkiye bir ilki başlatabilir. Zaten 11'inci Kalkınma Planı'nda dijital bir para çalışması vardı. Alışverişin merkezi olan perakende ve AVM sektörlerini bir araya getirip, sektör parası çıkartıyorum diyebiliriz. Bir ülkede birkaç para birimi olması herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Bu sistemle paranın devir daimi arttırılarak ticaret hacmi ciddi seviyede arttırabilir, ekonominin kalkınması sağlanabilir. Buna yönelik bir çalışmanın fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



"Doğru bir para sistemi kurgulanırsa ticaret hacmi ve alışveriş hacmi artırılabilir"



Dr. Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Perakende sektörü, alışveriş merkezleri bireysel olarak alışverişlerin merkezidir. Bu sebeple doğru bir para sistemi kurgulanırsa ticaret hacmi ve alışveriş hacmi artırılabilir. Böyle bir çalışmayı Türkiye, Merkez Bankası öncülüğünde başlatırsa ticaret hacmi artacaktır ve kalkınan bir ekonomiyi getirecektir".



"Global ticaretin ve bireysel ticaretin azalmasının önüne sektörel para birimleriyle geçilebilir"



Ticaretin azalmasının önüne sektörel para ile geçilebileceğini savunan Dr. Çetin, "Dünyadaki global ticaretin azalmasının, bireysel ticaretin azalmasının önüne sektörel para birimleriyle geçilebilir. Sektörel para biriminin bir sakıncası yoktur. Ulusal para birimimiz Türk lirasının yanına sektörel para birimi konulursa ticaret hacmi artar. Bu noktaya gelmek için önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılabilir" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA