HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Global tedarik zincirleri değişiyor; sadeleşme ön planda

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele sürerken ülkeler arası ilişkilerin ve dış ticaretin önemli değişimler yaşadığını söyleyen Alpha Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön, global ekonomideki üretime kaybına dikkat çekerek, talepteki azalmanın yanı sıra tedarik zincirinde...

Global tedarik zincirleri değişiyor; sadeleşme ön planda
09.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:36

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele sürerken ülkeler arası ilişkilerin ve dış ticaretin önemli değişimler yaşadığını söyleyen Alpha Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön, global ekonomideki üretime kaybına dikkat çekerek, talepteki azalmanın yanı sıra tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların da bu kayıp etkili olduğunu vurguladı. Yön, "Gelişmiş ülkelerde tekrar endüstrileşme dönemi başlayacak. Global tedarik zincirlerinde kısalma ve sadeleşmeye gidilecek" dedi.

Uluslararası ticaret ve inşaat alanında faaliyet gösteren Alpha Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön, koronavirüsün ülkeler arası ekonomik ilişkilere etkilerini değerlendirerek Türkiye için olası fırsatları anlattı.

"ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADAN BİTMİŞ OLABİLİR"

ABD'nin Çin ile yaşadığı siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmelerin hem dünya ticaretinin yönünü değiştirmeye hem de Türkiye'nin önüne çok önemli fırsatlar sunmaya müsait olduğunu aktaran Yön, "Koronavirüs ABD ile Çin arasında başlı başına bir gerginlik konusu iken, Çin'in Hong Kong'un statüsüne müdahale edecek kanunları yürürlüğe koyması ile ilişkilerde yeni bir tartışma konusu daha ortaya çıktı. Koronavirüs'ten dolayı Çin'e bedel ödetmekte kararlı olan ABD yönetimi buna ilaveten bu yeni çıkan krizle birlikte, Hong Kong'a sağlanan ayrıcalıkları kaldırmayı düşünüyor. Bunun yanında Çin-ABD ikinci tur ticaret görüşmeleri başlamadan bitmiş olabilir. Dünyanın üretim merkezi olan Çin'in kapasitenin bir kısmına talip olacak ülkeler yavaş yavaş pozisyon almaya başlıyor" dedi.

"YENİ ENDÜSTRİYEL BÖLGELER KURULACAK"

Gelişmiş ülkelerde tekrar endüstrileşme döneminin başlayacağını söyleyen Yön, "Koronavirüs, tedarik zincirlerinde önemli sorgulamalar meydana getirdi. Çok katmanlı, kompleks ve dış ticarete çok bağımlı sistemlerin riskleri daha görünür oldu. Bu süreç, tedarik zincirlerinde kısalma ve sadeleşmeye gidildiği bir dönemin başlangıcı olabilir. Artık üretim merkezlerine yakın tedarik zincirlerinin fiyat rekabeti dışında riskleri az olmasının da tercih sebebi olabileceğini düşünüyoruz. Avrupa'nın yakın coğrafyasında yeni endüstriyel bölgelerin, kurulumlarının artacağını öngörüyoruz. Endüstriyel tesis alanında tecrübeleri bulunan iştirak firmamız Yön Teknik bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı" diye konuştu.

"TÜRKİYE BAŞARILI BİR SALGIN SÜRECİ GEÇİRDİ"

Yaşanan değişim risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Muhammet Şefik Yön, "Türkiye bu sınavdan başarılı bir şekilde çıktı ve artık önümüzdeki döneme hızlı adaptasyon sağlaması gerekiyor. Türkiye koronavirüs sürecinde iki tane önemli başarı kazandı. Birincisi tabi ki sağlık alanında. Proaktif bir strateji ile yönetilen koronavirüs ile mücadale süreci tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde devam ediyor. İnsanımızın sağlığı için verilen çaba diğer ülkelere kıyasla karşılığını bulmuş görünüyor. İkinci olarak ise, Türkiye'nin ticari partner olarak sorumluluklarını yerine getirme gücü. Salgın sırasında Türkiye'den Avrupa'ya giden tedarik zinciri gayet başarılı bir şekilde devam etti. Kriz yönetimine alışkın ve girişimcilik yönü kuvvetli KOBİ'lerimiz bu süreçte tecrübelerini ortaya koydu. Geleceği planlamak için düşünürsek de, Türkiye gerekli yatırımları yaptığı takdirde, Avrupa'nın tüm ihtiyacını karşılayabilecek insangücü ve üretim kapasitesine sahip bir ülke. Türkiye endüstrileşme sürecinde 2000'li yıllar boyunca büyük atılımlar kaydetti. 80 ilinde 335 organize sanayi bölgesi ile büyük bir üretim gücüne sahibiz. Yeni ekonomi politikalarımız çerçevesinde, ithal girdileri yerli üretimle kompanse etme düşüncemiz var. Bu sayede hem kendimiz hem de etrafımzdaki ülkeler için tedarik zincirlerini kısaltıp, basitleştirmiz olacağız. Nitelikli işgücü ve yüksek verimli işyapımızla birlikte hem kaliteden ödün vermeden hem de maliyeti arttırmadan böyle bir üretim altyapısını geliştirebilecek bölgemizde ikinci bir ülke yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Ekonomi
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Ekonomi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hande Erçel Seren Serengil
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Silah Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Global tedarik zincirleri değişiyor; sadeleşme ön planda - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:19:11. #1.15#
title