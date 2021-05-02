, global şebeke hizmetlerinde üçüncü kez dünya lideri oldu
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, global şebeke hizmetlerinde üçüncü kez dünya lideri oldu

, global şebeke hizmetlerinde üçüncü kez dünya lideri oldu
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından "2021 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi.

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından "2021 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Gartner tarafından üst üste üçüncü kez lider seçilen Vodafone, "eksiksiz vizyonu" ve "uygulama yeteneği" sayesinde başarıya ulaştı.

Gartner'ın açıklamasında da "Lider olarak konumlandırılan hizmet sağlayıcıları, etkin performans gösteriyorlar ve pazara yön veren net vizyonlarıyla istikrarlı faaliyetlerini sürdürüyorlar. Söz konusu hizmet sağlayıcıları, geniş coğrafyalarda kapsamlı ve kaliteli şebeke hizmetleri portföyleri sunmakla birlikte boyut, coğrafi dağılım ve dikey sektörler açısından farklılık gösteren birçok şirketin global şebeke ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Lider olarak konumlandırılan hizmet sağlayıcıları, kapsamalarını genişleterek ve sınıfının lideri yeni yetenekler ve ticari modeller geliştirip bunları büyük ölçeklerde uygulayarak pazara yön veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Vodafone ülkelerinde geçen yıl kurumların salgınla gelen zorluklara uyum sağladığını gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Grubu bünyesinde birkaç farklı lokasyonda binlerce personele hizmet vermek üzere optimize edilen kurumsal ağların binlerce lokasyonda tek kullanıcılara hizmet vermesi gerekti. Kurumsal ağların hızla dijitalleşen dünyaya adapte olmasına ihtiyaç var ve biz de lider global SD-WAN yeteneklerimizle gereken çevikliği ve esnekliği sunan sabit bir şebekeyi kuruluşlara sağlayabiliyoruz. Tüm dünyada iş ortaklarımız iş yapma biçimlerini adapte etmeye, yeniden düzenlemeye ve dönüştürmeye devam ederken, biz de küresel mobilitedeki ve dünya lideri IoT ağımızdaki güçlerimizi birleştirip tercih edilen iş ortağı oluyoruz."

Satın alma kriterleri gözlemlendi

Verilen bilgiye göre, bu yılki Magic Quadrant'ta Gartner, kurumsal gereksinimlerdeki değişimleri ve global şebekelerdeki satın alma kriterlerini gözlemlemeye devam etti. Kuruluşların bulut BT hizmeti sunmayı benimsemesi, WAN mimarilerini dönüştürmenin anahtarı olmayı sürdürdü.

Rapor, 4G/LTE'de hücresel yaklaşımlara ilişkin, "Yeni konumları hızlı konuşlandırmak, geçici konumları desteklemek ve farklı yedek bağlantılar sağlamak gibi SD-WAN kullanım durumlarına bağlı olarak hücresel bağlantının giderek arttığını görüyoruz. 5G'nin geliştirilmiş performansı bu fırsatları daha da çeşitlendirecektir." değerlendirmesini ortaya koydu.

Vodafone, 24 ağ tabanlı şebeke geçidi ile Juniper, Cisco Viptela, Cisco Meraki ve VMware tabanında yönetilen SD-WAN hizmetleri sunuyor. Bulut bağlantı tekliflerini 36 şehirde hizmet veren 7 büyük bulut sağlayıcısına genişleten Vodafone, NFV/uCPE teklifine sahip. Bu teklif, uCPE cihazları ve 24 NFV servis noktasından güç alan VNF portföyünü destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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