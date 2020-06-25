HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Global Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte Satışlar Görüldü

2020 yılı kayıplarını silerek artıya geçen BIST100 endeksi yataya yakın bir açılış yaparak 115,369 puandan işlem gününe başladı.

Global Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte Satışlar Görüldü
25.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:24

Alan Yatırıma göre, Bankacılık endeksindeki hareketlerin güdük kalması ve mali sektörden destek gelmemesi endeksin bu seviyelerde tutunamayıp, kar satışlarının gelmesine neden oldu. BIST100 endeksi günü %0.77 düşüşle 114,448 puandan tamamladı. IMF global büyüme beklentisini -%4.9 olarak revize ederken, Türkiye için %5 küçülme beklentisini değiştirmedi. Asya piyasaları haftanın dördüncü gününde koronavirüs salgınında artan vakaların risk iştahını kapatmasıyla birlikte geriledi. Keza ABD ve Almanya endeks vadelileri de aynı şekilde eksi bölgede. BIST100 endeksinin güne ekside başlaması beklenebilir.

USDTRY… Piyasalar TCMB'nin Faiz Kararına Odaklandı… TCMB'nin kritik faiz kararını bugün açıklayacak. Faiz ve enflasyon arasındaki makasın açılması ve TCMB'nin 25 baz puan daha faiz indirimine gideceği beklentileri kurda yukarı yönlü baskı yaratıyor. TCMB toplantısı öncesinde Dolar TL kuru bu hafta zemin kazandığı 6.85 seviyelerine tutunmuş durumda.

EURTRY… 7.70 Seviyesinin Üzerinde… Gelişen piyasa ülke para birimleri koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleriyle birlikte baskı altında kalıyor. Euro TL kuru kritik TCMB toplantısı öncesinde 7.70 seviyesi üzerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolar Güvenli Varlık Talebiyle Global Bazda Değer Kazandı… ABD'nin Euro Bölgesi ve İngiltere'den gerçekleştirdiği 3.1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi hedeflediğine yönelik haberlerle birlikte dolar güvenli varlık talebinden destek buldu. Bu hafta majör para birimleri karşısında negatif bir görüntü sergileyen dolar, yükselen ticaret gerilimi endişeleriyle beraber 1.13 seviyesinin altına geriledi. Diğer yandan koronavirüs salgınında artan vaka sayıları yatırımcıların güvenli varlık olarak görülen dolar talebine destek sağladı. Piyasalar ECB toplantı tutanaklarını takip edecek.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buldu… ABD'de koronavirüs salgınında artan vakalar ve son iki ayın zirvesine yükselmesi ekonomide hızlı bir toparlanma ihtimalinin düşük olduğunu gözler önüne seriyor. Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ve ABD'nin Euro Bölgesi ve İngiltere'ye tarife hazırlandığına ilişkin haberler birlikte altın güvenli varlık talebinden destek buldu. Dün risk iştahındaki azalmayla birlikte 1780 $ seviyelerini test eden ons altın yeni işlem gününde 1762 $ seviyelerinde işlem görüyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışın hükümetleri ve merkez bankalarını daha fazla parasal teşvik için harekete geçirmesi beklenebilir.

GAUTRY… Ons Fiyatındaki Düşüşle 390 TL Seviyesinin Altına Geriledi… Altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte 392 TL seviyesine kadar yükselen altın fiyatları bu noktada kalıcı olamayarak yeniden 390 TL seviyesinin altına geriledi.

BRENT… Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte 40 $ Seviyesinin Altına Geriledi… Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve petrol stoklarındaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı değer kaybederek yeniden 40 $'ın altına geriledi. Risk iştahındaki gerileme petrol fiyatları üzerinde baskı kuruyor.

SP500… Günlük Yeni Vaka Sayısı Rekor Kırdı… ABD'de endeksler koronavirüste ikinci dalga endişelerinin gölgesinde düşüşle açıldı. Texas, Florida, California gibi büyük eyaletlerde vaka sayılarındaki artış hacim kazanıyor. Vaka sayılarındaki artış ekonomideki toparlanmanın oldukça güç olabileceğini ortaya koyuyor. Hemen hemen bütün anketlerde Demokratların adayı Biden yarışı Trump'ın önünde götürüyor. Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde artan belirsizlik endeks üzerinde baskı yaratması beklenebilir.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak Ekonomi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Ekonomi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ozan Açıktan Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Ankara Bodrum Alişan
Şu an buradasınız: Global Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte Satışlar Görüldü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:19:59. #1.15#
title