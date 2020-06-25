Global Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte Satışlar Görüldü 2020 yılı kayıplarını silerek artıya geçen BIST100 endeksi yataya yakın bir açılış yaparak 115,369 puandan işlem gününe başladı.

Alan Yatırıma göre, Bankacılık endeksindeki hareketlerin güdük kalması ve mali sektörden destek gelmemesi endeksin bu seviyelerde tutunamayıp, kar satışlarının gelmesine neden oldu. BIST100 endeksi günü %0.77 düşüşle 114,448 puandan tamamladı. IMF global büyüme beklentisini -%4.9 olarak revize ederken, Türkiye için %5 küçülme beklentisini değiştirmedi. Asya piyasaları haftanın dördüncü gününde koronavirüs salgınında artan vakaların risk iştahını kapatmasıyla birlikte geriledi. Keza ABD ve Almanya endeks vadelileri de aynı şekilde eksi bölgede. BIST100 endeksinin güne ekside başlaması beklenebilir.

USDTRY… Piyasalar TCMB'nin Faiz Kararına Odaklandı… TCMB'nin kritik faiz kararını bugün açıklayacak. Faiz ve enflasyon arasındaki makasın açılması ve TCMB'nin 25 baz puan daha faiz indirimine gideceği beklentileri kurda yukarı yönlü baskı yaratıyor. TCMB toplantısı öncesinde Dolar TL kuru bu hafta zemin kazandığı 6.85 seviyelerine tutunmuş durumda.

EURTRY… 7.70 Seviyesinin Üzerinde… Gelişen piyasa ülke para birimleri koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleriyle birlikte baskı altında kalıyor. Euro TL kuru kritik TCMB toplantısı öncesinde 7.70 seviyesi üzerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolar Güvenli Varlık Talebiyle Global Bazda Değer Kazandı… ABD'nin Euro Bölgesi ve İngiltere'den gerçekleştirdiği 3.1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi hedeflediğine yönelik haberlerle birlikte dolar güvenli varlık talebinden destek buldu. Bu hafta majör para birimleri karşısında negatif bir görüntü sergileyen dolar, yükselen ticaret gerilimi endişeleriyle beraber 1.13 seviyesinin altına geriledi. Diğer yandan koronavirüs salgınında artan vaka sayıları yatırımcıların güvenli varlık olarak görülen dolar talebine destek sağladı. Piyasalar ECB toplantı tutanaklarını takip edecek.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buldu… ABD'de koronavirüs salgınında artan vakalar ve son iki ayın zirvesine yükselmesi ekonomide hızlı bir toparlanma ihtimalinin düşük olduğunu gözler önüne seriyor. Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ve ABD'nin Euro Bölgesi ve İngiltere'ye tarife hazırlandığına ilişkin haberler birlikte altın güvenli varlık talebinden destek buldu. Dün risk iştahındaki azalmayla birlikte 1780 $ seviyelerini test eden ons altın yeni işlem gününde 1762 $ seviyelerinde işlem görüyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışın hükümetleri ve merkez bankalarını daha fazla parasal teşvik için harekete geçirmesi beklenebilir.

GAUTRY… Ons Fiyatındaki Düşüşle 390 TL Seviyesinin Altına Geriledi… Altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte 392 TL seviyesine kadar yükselen altın fiyatları bu noktada kalıcı olamayarak yeniden 390 TL seviyesinin altına geriledi.

BRENT… Risk İştahındaki Düşüşle Birlikte 40 $ Seviyesinin Altına Geriledi… Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve petrol stoklarındaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı değer kaybederek yeniden 40 $'ın altına geriledi. Risk iştahındaki gerileme petrol fiyatları üzerinde baskı kuruyor.

SP500… Günlük Yeni Vaka Sayısı Rekor Kırdı… ABD'de endeksler koronavirüste ikinci dalga endişelerinin gölgesinde düşüşle açıldı. Texas, Florida, California gibi büyük eyaletlerde vaka sayılarındaki artış hacim kazanıyor. Vaka sayılarındaki artış ekonomideki toparlanmanın oldukça güç olabileceğini ortaya koyuyor. Hemen hemen bütün anketlerde Demokratların adayı Biden yarışı Trump'ın önünde götürüyor. Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde artan belirsizlik endeks üzerinde baskı yaratması beklenebilir.

Kaynak: Bültenler