Global Ports Holding, Asya'da ikinci kruvaziyer limanını işletecek

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:58

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Vietnam'daki Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın 15 yıl işletilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding açıklamasına göre, Global Ports Holding, Vietnam Ha Long Bay'de bulunan Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın 15 yıl işletilmesine yönelik olarak Ha Long Sun Limited Liability Company ile anlaşma imzaladı. Global Ports Holding'in portföyü, limanın işletmesinin devralınmasının ardından 12 ülke ve 2'si ticari olmak üzere 20 limana ulaşacak.

Asya'da kruvaziyer turizmi açısından en yoğun ilk 5 ülke arasında yer alan Vietnam, 2018 yılında toplam 490 kruvaziyer seferine ev sahipliği yaptı. Geçen yıl sonunda 44 milyon dolarlık yatırım ile faaliyete geçen Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayan altyapıya sahip.

Bu yıl toplam 75 binin üstünde yolcuyu ağırlaması öngörülen limanın 2020 yılında yolcu sayısının 100 bini aşması bekleniyor.

En popüler destinasyonlardan birisi

Modern altyapısı ve Çin, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur'a coğrafi yakınlığı ile Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı, Asya'nın önde gelen transit limanlarından biri olmaya aday. Ayrıca bölgedeki üç uluslararası havaalanına yakınlığı bulunan ve Ha Long Bay'in modern otel altyapısı ile söz konusu liman, bir indi-bindi limanı olma potansiyeli taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, dünyanın en popüler destinasyonlarından biri olma yolunda ilerleyen Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesi için imzaladıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Bir kruvaziyer gemisinin, çok farklı destinasyonlardaki yüksek sezonlara bağlı olarak bir yıl boyunca dünya genelinde kesintisiz sefer halinde olduğunu belirten Kutman, "Liman ağımızı bütün kıtalarda kruvaziyer turizminin yoğun olduğu destinasyonlara genişleterek, dünya çapında bütün yüksek sezonlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Akdeniz'de kaçırdığımız bir gemiyi Uzakdoğu'da, orada kaçırdığımız gemiyi Amerika'da yakalayacak yapıyı kuruyoruz. Dünyada çok önemli olan 50 kruvaziyer limanı var. Bunların yaklaşık 20'si bizde. Yaptığımız dikkatli değerlendirmeler doğrultusunda global çapta ilgilendiğimiz yaklaşık 20 liman bulunuyor. Bunların arasında teklif verdiklerimiz de var görüşmeye başladıklarımız da."

Global Ports Holding Üst Yöneticisi (CEO) Emre Sayın da Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesi için imzalanan anlaşmanın Global Ports Holding için tarihi bir anı işaret ettiğini aktardı.

Sayın, "Bu anlaşmayı imzaladığımız için çok mutluyum. Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı, Asya'daki büyüme beklentilerimiz için önemli bir adım olacak. Ortağımız Ha Long Sun Limited Liability Company, kruvaziyer hatları ve Vietnam halkı ile burayı, bölgedeki lider liman haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA