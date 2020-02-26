Global piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor
Dünya borsaları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle sert bir şekilde değer kaybederken, güvenli liman olarak görülen ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihinin en düşük seviyelerine geriledi.
26.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:03
Dünya borsaları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle sert bir şekilde değer kaybederken, güvenli liman olarak görülen ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihinin en düşük seviyelerine geriledi.
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Kaynak: Dunya.com