Global piyasalar risk iştahının düştüğüne işaret ediyor…
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Global piyasalar risk iştahının düştüğüne işaret ediyor…

BIST100 endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 109,778 puandan tamamladı. FED'in ekonomik toparlanmanın V şeklinde olacağı beklentilerinin aksine uzun süreli ve zorlu olacağını belirtmesiyle birlikte global hisse senedi piyasalarında karamsar bir tabloyu Alan Yatırım Araştırma değerlendirdi.

Global piyasalar risk iştahının düştüğüne işaret ediyor…
11.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:27

Asya piyasaları, ABD ve Avrupa endeks vadelilerinin tamamı geriledi. FED toplantısı sonrasında yurt dışı piyasaların satış baskısı altında kalması, aşırı alım bölgesinden bir düzeltme görülebileceğine işaret ediyor. Yurt dışı piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesine paralel olarak endeksin güne ekside başlaması beklenebilir. Dün piyasalardaki olumlu havadan sonra yatırımcılar bir miktar temkinli olmayı tercih edebilir. Endekste 108,000 seviyesi destek, 111.000 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.

USDTRY… FED Sonrasında 6.78 Seviyelerinde… 3 haftaya yakın bir süredir zayıf seyreden dolar endeksi bu haftaki güçlenme denemelerine karşın yeniden zayıflamaya başladı. Dolar endeksi FED toplantısı öncesinde son 3 ayın en düşük seviyesi olan 96'ya geriledi. Dolar TL kuru ise 6.80 seviyesinin altında işlem gördü. FED toplantısı sonrasında dolar kayıplarını genişletirken 6.76 seviyelerine geriledi. Jeopolitik gerilimler gündemde geri planda kalırken, Dolar TL kuru nispeten yatay bir seyir izliyor.

EURTRY… TL Yeni İşlem Gününde Euro Karşısındaki Kayıplarını Geri Almaya Çabalıyor… Dün Euro'nun global bazda değer kazanmasıyla birlikte 7.75'e ulaşarak yaklaşık son 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Euro TL kuru yeni işlem gününde bir miktar gerileyerek 7.68 seviyesine geriledi.

EURUSD… FED Toplantısı Sonrasında Yönünü Aşağı Çevirdi… FED Haziran ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek %0–0.25 aralığında sabit bıraktı. Piyasanın düne dair en çok merak ettiği noktasal grafiğe göre bütün politika yapıcılar ekonominin sürüklendiği resesyondan hızlı bir şekilde kurtulabilmek için 2022 yılına kadar faizlerin sıfırlı seviyelerde kalması bekliyor. Karar sonrasında Dolar global bazda değer kaybederken Euro Dolar paritesi 1.1425 seviyelerine kadar yükseldi. Yeni işlem gününde piyasaların risk off moduna girmesiyle birlikte Euro Dolar paritesi yönünü güneye çevirerek, 1.1325 seviyelerine kadar geriledi.

XAUUSD… Dolardaki Değer Kaybından Destek Buldu… FED Başkanı Powell'ın güvercin tonda mesajlarıyla altının ons fiyatını yukarı taşıdı. Haftaya yükselişle başlayan ons altın toplantı sonrasında 1740 $ seviyesini test ettikten sonra geri çekildi.

GLDGR… Altının Ons Fiyatındaki Yükselişten Destek Buldu… Altının ons fiyatındaki yükselişten destek bulan gram altın yeni işlem gününde bir miktar değer kaybetse de 377 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… 40 $ Seviyelerine Tutundu… ABD'de petrol stokları 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken petrol fiyatları gerileme kaydetti. FED'in toparlanmanın uzun soluklu ve zor olacağı minvalindeki açıklamaları piyasaların risk off moduna geçmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı vadeli piyasalarda 40 $ seviyesinde işlem görüyor.

SP500… FED Sonrası Karışık Bir Görünüm Sergiledi… FED toplantısı sonrasında ABD endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. S&P500 endeksi gün içi kazançlarını koruyamayarak 3,190 puana geriledi.

Kaynak: Bültenler

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