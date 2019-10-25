Global Menkul Değerler ihracatçılara kur riski yönetimini anlattı?

25.10.2019 09:48

Kurdaki oynaklığın yarattığı risklere karşı şirketlerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen panelde, Global Menkul Değerler kullanılabilecek alternatif araçlara dikkat çekerek 30 yıllık sektör tecrübesini aktardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliği ile düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin beşinci durağı Mersin oldu. İhracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyelerinden 100'ü aşkın kişinin katıldığı panelde Global Menkul Değerler de yer aldı. Yüksek hizmet standartlarıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Global Menkul Değerler (GMD) panel katılımcılarına döviz paritelerindeki oynaklığın yarattığı riskleri minimuma indirmek için ihracatçılara kur riski yönetimini anlatarak, kullanılabilecek alternatif araçlar ile ilgili bilgiler verdi.

Bölgenin önemli ihracatçılarıyla B2B görüşmeler yapıldı

24 Ekim 2019 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mersin Salonu'nda gerçekleştirilen panelde GMD Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Müdürü Engin Küçük, katılımcılara kur riski yönetiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatıp, riski ortadan kaldırmak için kullanılabilecek alternatif araçlar hakkında bilgi verdi.

Bölgenin önde gelen şirketlerinin temsilcileri panel öncesinde düzenlenen B2B görüşmelerde yeni iş fırsatları yarattılar. GMD de Grup Direktörü Sertan Kargın'ın yönetiminde bölgenin önemli ihracatçıları ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi. GMD Direktörleri Özlem Şahin ve Hakan Tan da GMD'yi temsilen B2B görüşmelere katıldı.

Kaynak: Bültenler