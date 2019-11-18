18.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:18

Türkiye'nin önemli bir rol oynadığı Global İslami Ekonomiler Sektörlerinde tüketici harcamalarının büyüklüğü 2018 yılında 2,2 trilyon dolara yükseldi.

Global İslami Ekonomiler 2019-2020 Görünüm Raporu, Dubai İslami Ekonomi Geliştirme Merkezi (DIEDC) tarafından açıklandı. Yedinci kez yayınlanan rapor, New York'ta NASDAQ borsasında kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor, helal ürünler, İslami finans ve İslami yaşam tarzı sektörlerini kapsayan alanlarda, İslam ekonomisinin devam eden küresel büyümesine ilişkin yıllık bir güncelleme sunuyor.



ABD merkezli bir araştırma ve danışmanlık firması olan DinarStandard tarafından hazırlanan bu yılki rapor, Müslümanların, 2018'de İslami inançtan ilham alan ve etik tüketim ihtiyaçlarından da etkilenen gıda, turizm, finans, ilaç ve yaşam tarzı sektörlerinde yaptığı harcamaların toplam tutarının 2,2 trilyona ulaştığını tahmin etti. Bu harcamalar yıllık bazda yüzde 5,2'lik sağlıklı bir büyümeye denk geldi.

Harcamaların 2024 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 6,2'lik bir büyüme ortalaması ile 2024'te 3,2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 2018'de 2,5 trilyon dolara çıkan küresel İslami finans varlıklarının 2024'te 3,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.



Bu yıl 73 ülkenin yer aldığı Küresel İslam Ekonomisi Endeksinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan ilk 4 sırayı alırken, Endonezya 5 basamak yükselişle 5. oldu. Ülkelerin, İslami finans, helal turizm, helal gıda, tesettür gibi İslami sektörlerdeki piyasa gelişimlerinin baz alındığı endekste Türkiye 13. sırada yer aldı.



İslami ekonomilerde yatırım faaliyetleri, bir önceki yıla göre yüzde 399 büyüme ile 2018'de 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu yatırımların yaklaşık yüzde 54'ü helal ürünler kategorisinde kaydedilirken, yüzde 42'si İslami finans ve yüzde 4'ü İslami yaşam tarzı alanında gerçekleşti. Bu rakamlar, özel şirketlerin öncülük ettiği satın alma ve birleşme işlemleri ile helal teknoloji start-uplarının ve özel yatırım fonlarının girişim yatırımlarını temsil ediyor.



Türkiye, Küresel İslam Ekonomisi endeksinde 13. en iyi ülke

Verilen bilgiye göre, 80 milyonluk Müslüman yerli nüfusu ile 2018'de İslami ekonomi sektörlerinde 212,5 milyar dolar harcayan ve Global İslam Ekonomisinde büyük bir güç oluşturan Türkiye, Küresel İslam Ekonomisi endeksinde 13. en iyi ülke olarak seçildi.

İslami finans sektörünün gelişmiş düzeyde olduğu Türkiye'de İslami finans varlıklarının toplam değeri 51,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl tüm dünyadan 6,4 milyon Müslüman turisti ağırlayarak helal turizm alanında ağırlığını koruyan Türkiye, İslam ülkelerine 548 milyon dolarlık helal et ihracatı gerçekleştirdi.



Bu yılki raporda, hükümetlere, işletmelere ve yatırımcılara ekonomik faydalar sağlamak amacıyla İslam ekonomilerinin yedi önemli sektörüne dair "fırsat sinyalleri" açıklandı ve net önerilerde bulunuldu. Bu sinyaller arasında İslami dijital girişimlerin, özellikle İslami finansal teknolojilerdeki büyüme hamlesi de var. Altında yatan değerlere dayalı ahlaki prensipler göz önüne alındığında, İslam ekonomisinin, küresel etik tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemedeki önemli rolü ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yakın bağlantısı da görülüyor.

Global İslami Ekonomiler 2019-2020 Görünüm Raporu, İslami ekonomi haberleri ve medya platformu alanındaki en büyük medya platformu olan SalaamGateway.com ile ortaklaşa üretildi. Raporun bu yılki küresel stratejik ortakları arasında tesettür modası e-ticaret şirketi Modanisa, helal sertifika kuruluşu IFANCA, CIMB İslami Bankası, Helal Ticaret ve Pazarlama Merkezi (HTMC) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DinarStandard CEO'su ve Genel Müdürü Rafi-uddin Shikoh şunları kaydetti:

"Bu yıl, Arapça, Fransızca, Bahasa Endonezya ve İspanyolca dillerinde yönetici özetleri sunarak raporun erişimini genişlettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ayrıca New York, Madrid, Lüksemburg, Medine, Kuala Lumpur ve Jakarta'da canlı duyuru etkinlikleri düzenledik. Genişleyen kapsam, raporun ve dünyadaki İslam ekonomisinin artan etkisini vurgulamakta. En iz bırakan şey ise raporumuzun, start-up firmalarının finanse edilmesine, çok sayıda ulusal düzeyde helal ekonomi stratejisinin oluşumuna ve büyük firmaların kurumsal genişleme girişimlerinin yönlendirilmesine sunduğu katkı oldu."

Kaynak: AA