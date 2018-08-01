Global Hisse Piyasalarındaki Yükselişe Paralel Olarak Yükseldi…

BIST 100 endeksi bankacılık sektöründeki kar artışının, 2.Çeyrekte düşük hızda da olsa sürmesi, devam eden bilanço açıklanma sezonunda şirketlerinin karlılıklarına ilişkin beklentilerin yüksek olması ve ABD'nin Çin ile ithalat vergileri konusunda görüşme talebinde bulunması eşliğinde global hisse piyasalarının pozitif seyir izlemesine paralel olarak günü %0,60 yükselişle 96,952 seviyesinden tamamladı.

Bu akşam yapılacak FED toplantısının sonuçları endeksin yönü açısından önemli olacak. Şirket Haberleri… BOTAS… Şirket doğalgazdan elektrik üretimi yapan santrallerin doğalgaz alım fiyatına %49,5 zam yaptı. Söz konusu zam sonrası elektriğe, konutta %9, sanayide %14 zam yapıldığı duyuruldu, yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Bu paralelde doğalgaz dışında hidroelektrik santrallerinden ağırlıklı olarak üretim yapan AYEN ve kömürden üretim yapan PRKME söz konusu süreçten avantaj sağlayabilir. HEKTS… Şirketin 6 aylık konsolide net karı 74,3 milyon TL şeklinde gerçekleşti. VESBE… Şirketin 6 aylık konsolide olmayan net karı 217,6 milyon TL şeklinde gerçekleşti.YKBNK… Bankanın 6 aylık konsolide net karı 2,471 milyar TL şeklinde gerçekleşti (Beklenti: 2,351 milyar TL). Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, S&P vadeli hisse piyasaları yatay seyir izlemekte.

USDTRY… Artan enflasyon beklentileri eşliğinde yükseldi…TCMB 2018 için %8,4 olan eski enflasyon tahminini %13,4'e çıkarttı. Bloomberg'in ise Cuma günü açıklanacak olan enflasyona ilişkin beklentisi aylık %1,0 ve yıllık %16,30 artış şeklinde. Enflasyondaki artış trendinin devam etmesine neden olan en büyük etkenler arasında gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş eğilimi bulunmakta. Paritenin yönü açısından bugünkü FED toplantısı ve Cuma günü açıklanacak olan Türkiye enflasyon verisi belirleyici olacak.

EURTRY… TL'deki genel değer kaybı nedeniyle yükseldi… EURUSD paritesinin yatay seyir izlemesi ve TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle parite günü %0,63 yükselişle 5,7514 seviyesinden tamamladı. Kısa vadede EURTRY paritesinde, USDTRY paritesine benzer şekilde, Türkiye'deki enflasyona ilişkin artış yönlü beklentiler eşliğinde yükseliş eğilimi sürebilir. EURUSD paritesinin yönü açısından bugünkü FED toplantısı belirleyici olacak, bu nedenle EURUSD paritesindeki değişimin EURTRY'ye de yansımasını beklemekteyiz.