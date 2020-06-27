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"Global Goal" konseri TV'de

Avrupa Komisyonu ve Global Citizen tarafından 27 Haziran'da düzenlenecek olan "Global Goal: Unite For Our Future" konseri Vodafone TV'den canlı yayınlanacak.

27.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:40

Avrupa Komisyonu ve Global Citizen tarafından 27 Haziran'da düzenlenecek olan "Global Goal: Unite For Our Future" konseri Vodafone TV'den canlı yayınlanacak.

Vodafone açıklamasına göre, konser, ihtiyaç duyan herkes için her yerde Kovid-19 test, tedavi ve aşıları geliştirmek ve dağıtmak için çalışan ilaç araştırmacıları, bilim insanları, sağlık çalışanları, aktivistler ve kurumlara teşekkür amacı taşıyor.

Tüm dünyada dijital platformlar üzerinden eş zamanlı yayınlanacak konser, 27 Haziran'da saat 21: 00 itibarıyla Vodafone TV'den de izlenebilecek.

Tüm Vodafone TV kullanıcıları, konseri internetinden yemeden izleyebilecek.

"Dünyaca ünlü sanatçıları dinleme imkanı bulacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone TV servisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, global sponsorları arasında yer aldığımız ve tüm dünyanın merakla beklediği 'Global Goal: Unite For Our Future' konserini Vodafone TV'den canlı yayınlayacak olmanın heyecanı içindeyiz.

Kovid-19 salgınının dezavantajlı kesimler üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve insanları kriz sonrası birlik olmaya davet etmek amacıyla düzenlenecek konserde dünyaca ünlü sanatçıları dinleme imkanı bulacağız. Tüm Vodafone TV kullanıcıları, konseri internetinden yemeden izleyebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Dwayne Johnson'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konserde; Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber ve Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher ve Yemi Alade performans sunacak.

Konser ayrıca, Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault gibi pek çok ünlü ismi bir araya getirecek.

"Global Goal: Unite For Our Future" kampanyası, geçen ay Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in himayesinde başlatıldı.

Bloomberg Philanthropies, Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Wellcome Trust tarafından da desteklenen kampanya, salgının en savunmasız kişiler üzerindeki etkisine odaklanıyor; toplulukları ve ekonomileri özgürlük ve adalet çerçevesinde herkes için yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

Bireyleri harekete geçmeye çağıran, hükümetlerden, şirket liderlerinden ve hayırseverlerden Kovid-19 araç ve tedavilerinin adil dağıtımına yönelik taahhütte bulunmalarını isteyen kampanya, salgın sürecinde kimsenin geride bırakılmamasını sağlayacak şekilde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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