Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 7,4 büyüme oranı ile G20'de birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Türkiye geçmişte G20 ülkeleri arasında yer alan bir ülke değildi. Ama şimdi biz G20 ülkeleri arasında yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır." dedi.

Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve yurt dışında sayısız defa elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde çok ciddi cirolara ve varlıklara sahip işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlara rastladıklarını söyledi.

Her biri bir başarı hikayesi olan örneklerin istisna değil, oldukça yaygın olduğunu anlatan Erdoğan, insanların ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasının, doğru yöntemler ve yönlendirmelerle çok daha büyük başarılara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Türk milletinin aynı zamanda her işi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünyada ve ülkemizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan girişimcilerimiz için bir milat olacağına inanıyorum." dedi.

"Türkiye, 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekti"

Geçen 15 yılda yaptıkları reformlarla Türkiye'ye demokraside ve ekonomide adeta sınıf atlattıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sayede Türkiye sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar, yaklaşık 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. Bu tabii her şeyden önce bir güvendir. Eğer bu güven olmamış olsa bu 180 milyar dolarlık yatırımı, küresel sermayeyi siz ülkenize çekemezsiniz. Bu başarının 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, elde edildiğinin unutulmaması lazım.

Şayet daha stabil bir gündemle bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, inanıyorum ki uluslararası yatırım rakamlarını 2-3'e katlayabilirdik. Yaptığımız yatırımların bir başka önemli yanı var. O da şu; yatırımlar, dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. Bunlardan en önemlisi, bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız, İstanbul'da dünyanın bir numarası veya iki numarası olacak. İlk açılışı itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli buranın 90 milyon olacak. 2. etap 2023'te orası bitecek. O bittiği zaman bu 150 milyon, hatta hatta 250 milyona kadar bir yolcu kapasitesine yıllık olarak ulaşabilecek. Herhalde dünyada bu şekilde bizim havalimanımızla birlikte 3 tane var. Peki bunu biz mi yaptık? Hayır. Biz ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz, girişimciliğini teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı."

Göreve geldiklerinde devlet olarak tüccarlık yapmayacaklarını, artık ticaretin içinde olmayacaklarını söylediklerini, bu alanı girişimcilere bırakacaklarını, onlar vasıtasıyla büyümeyi sürdüreceklerini söylediklerini anlatan Erdoğan, inanmayanlara rağmen bunu başardıklarını kaydetti.

"Yüzde 7,4 büyüme oranıyla Türkiye G20'de birinci"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl elde edilen yüzde 7,4 büyüme oranıyla Türkiye'nin G20'de birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye geçmişte G20 ülkeleri arasında yer alan bir ülke değildi. Ama şimdi biz G20 ülkeleri arasında yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır. 2003-2017 yılları arasında da yüzde 5,8 büyüme oranını elde ettik. Bu yıl kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı, tarihimizde ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 2002 yılına göre yaklaşık 4 katlık bir artışı ifade ediyor. Milli gelirimizde 4 kata yakın bir artışla, 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıktı. Bu, nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli.

Bugün Türkiye, gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 17'inci, bunu bir de satın alma paritesine göre değerlendirirsek 13'üncü sırada yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven var, istikrar var. Eğer bu istikrar, bu güven olmamış olsa küresel sermayenin de Türkiye'ye girmesi mümkün değil. Kendi girişimcilerimizin de bu alanlarda adım atması mümkün değil. Şimdi küresel sermaye de buraya giriyor, kendi girişimcimiz de rahatlıkla adımlarını atabiliyor."

Bunun bir başka önemli gelişmeyi de sağladığını dile getiren Erdoğan, "Kendi girişimcimiz, üçüncü dünya ülkelerinde onlar da kendilerine ayrıca piyasa bulabilme, pazar bulabilme imkanı yakaladılar. Çünkü güçlüydüler. Karşı tarafa güven veriyordu, karşı taraf da onlara inanıyordu." diye konuştu.

Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamın da 19,6 milyon kişiden 28,3 milyon kişiye yükseldiğini söyledi.

