Global Finance, Akbank'ı 11. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçti
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Global Finance, Akbank'ı 11. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçti

Global Finance, Akbank'ı 11. kez 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçti
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Akbank, zorlu salgın koşullarında müşterilerine sunduğu hizmet, sağlam finansalları ve geleceğin bankacılığı konusundaki çalışmalarıyla "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanına layık görüldü.

Akbank, zorlu salgın koşullarında müşterilerine sunduğu hizmet, sağlam finansalları ve geleceğin bankacılığı konusundaki çalışmalarıyla "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanına layık görüldü.

Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandeminin yarattığı koşulların küresel olarak her sektörde zorlukları beraberinde getirdiğini aktardı.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Geleceğin bankacılığı vizyonuyla çıktığımız dönüşüm yolculuğumuzda teknolojiye ve çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlar, müşterilerimize en hızlı ve en kolay çözümleri sunmamız konusunda bizleri bu zorlu süreçte bir adım öteye taşıdı. Gösterdiğimiz bu yüksek performans ışığında 11. kez aldığımız bu unvanın en önemli dayanağı olan tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.

Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve Türkiye'nin en iyi bankacılarından oluşan Akbanklılarla yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz müşteri memnuniyeti bizleri her geçen gün Global Finance gibi saygın uluslararası yayınların ödüllerinde en üst sıralara yükseltiyor. İnsan ve kültürden, teknoloji ve inovasyona kadar yaptığımız bütün çalışmalarımız dünyadaki örnek uygulamalar arasında gösteriliyor. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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