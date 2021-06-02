Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi
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Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi

Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi
Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel

İSTANBUL'dan uçakla gittiği Bosna Hersek'ten Fransa'ya kaçak yollarla geçmek isterken, Glina Nehri'nde boğulan Levent Öden'in (26) cesedinin bulunduğu ileri sürüldü.

İSTANBUL'dan uçakla gittiği Bosna Hersek'ten Fransa'ya kaçak yollarla geçmek isterken, Glina Nehri'nde boğulan Levent Öden'in (26) cesedinin bulunduğu ileri sürüldü. Nehirde ulaşılan cansız bedenin Öden'e ait olabileceğini düşünen Zagreb Konsolosluğu yetkilileri, Fransa'da yaşayan amca Mehmet Öden'e ulaşarak, Iğdır'daki ailesinin DNA testi vermesini istedi.

Iğdır merkeze bağlı Özdemir köyünde oturan İpek- Hasan Öden çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Levent Öden, 18 Mayıs'ta, 4 arkadaşı ile Fransa'ya geçmek için uçakla İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitti. Geceyi burada geçiren Öden ve arkadaşları, 1 gün sonra akşam kaçak yollarla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e sınırı olan Glina Nehri'ni yüzerek, karşıya geçmek istedi. Kimlik ve cüzdanını ıslanmaması için naylon poşete koyarak, su yüzeyinde tutmaya çalışan ve yüzme bilmeyen Levent Öden, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Olayın ardından Öden'in arkadaşları, ailesini arayarak, durumu anlattı.

NEHİRDE CESET BULUNDUOğullarının kaybolduğunu öğrenen Hasan Öden, Fransa'da yaşayan kardeşlerine haber verdi. Glina Nehri'nde 2 gün arama yapan Levent Öden'in amcaları, bir ize rastlayamadı. Aramaların sürdüğü nehirde, erkeğe ait cansız beden su yüzüne vurunca Zagreb Konsolosluğu, Öden'in Fransa'da yaşayan amcası Mehmet Öden'e ulaştı. Konsolosluk görevlileri, üzerinde kırmızı tişört ve parmağında yüzük olan cesedin Öden'e ait olabileceği bilgisini verdi. Cansız bedenin kimlik tespiti için Iğdır'da yaşayan ailesinden DNA testi gerektiği bildirildi. 'EĞER OĞLUMSA BİR AN ÖNCE TESLİM ALMAK İSTİYORUM'

Kimlik tespiti için DNA testi istenen baba Hasan Öden, "Yetkililer, cenazenin teslimi için önce DNA üzerinden kimlik tespiti istemişler. Bir an önce kimlik tespiti yapılmasını eğer cenaze oğluma aitse teslim almak istiyorum" dedi. 


Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi
Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi
Glina Nehri'nde bulunan cesedin kimlik tespiti için ailesinden DNA testi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz

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