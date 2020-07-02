Glifosat: Tarım ilacı mı kanserojen kimyasal mı? Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in glifosat içerikli ürününe karşı kansere yol açtığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı. Bayer uzun süren davanın ardından anlaşma yoluna gitti ve 11 milyar dolara yakın tazminat ödeyecek. Glifosat, Türkiye'de de tarımda kullanılan bir ilaç. Bilim insanları ilacın yasaklanması gerektiği görüşünde. Kaynak: DailyMotion.com