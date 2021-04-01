GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ
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GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'nin kapısına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.

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Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'nin kapısına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Daha önce de benzer girişimleri olduğu öğrenilen Sebahattin D., Ey İmamoğlu bana iş için söz verdin, tutmadın dedi. 4 saat boyunca bekleyen kişiyi ekipler güçlükle indirebildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. Bir kişi, Galatasaray Lisesi'nin giriş kapısının tepesine çıkarak, buradaki tabelaların üzerine hazırladığı dövizleri koydu ve intihar edeceğini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Galatasaray Lisesi'nin önüne gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yaklaşık 4 saat süren bekleyişin ardından Sebahattin D. ekipler tarafından güçlükle indirilebildi.

YARDIM İSTEMİYORUM, İŞİMİ İSTİYORUM

Adının Sebahattin D. olduğu ve daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen adam zaman zaman 'Ey İmamoğlu, bana iş için söz verdin. Sözünü tutmadın, 'Ben bu dünyaya fazlalık mıyım İşimi geri istiyorum diyerek bağırdı. O sırada İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti. İstiklal Caddesi'nden geçen nostaljik tramvay seferleri ise geçici olarak durduruldu. Sebahattin D.'nin kapının üzerine astığı dövizlerde ise, 'Ey İmamoğlu, sen de bayat çıktın, Yardım istemiyorum, işimi istiyorum şeklinde ifadeler olduğu görüldü.

GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ
GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ
GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ
GLATASARAY LİSESİ KAPISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ 4 SAAT SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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