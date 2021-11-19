"Gladyatörler şehri" Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısından İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor. Kadınlar da titizlikle yürütülen çalışmalara destek veriyor.

"Kadınlar daha sistemli ve düzenli çalışıyor"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Batı Cadde'de kazı çalışması yaptıklarını belirten Söğüt, çalışanların büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Söğüt, "Kentte yürüttüğümüz çalışmalarda 6 restoratör, 5 arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi arkadaşımız kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız kentteki farklı alanlarda hem kazıyor hem restore ediyor hem çiziyor hem de konservasyonu gerçekleştiriyor. Bunların arasında ev hanımı, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora yapanlar var. Her kademede kadınlarla gerçek anlamda arkeoloji ve restorasyon yapıyoruz." diye konuştu.

Antik kentte görev yapanların yarısından fazlasının kadın olduğuna değinen Söğüt, kadınların daha düzenli ve sistemli çalıştığını kaydetti.

"Bu işi yaparken çok zevk alıyorum"

Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını anlatarak, "Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı bir şey yok. Bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Toprak altından bir eseri çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişemem. Severek bu işi yapıyorum." dedi.

Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan Karabulut ise tarihle içi içe bulunmanın, eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ekipte çok sayıda kadın çalışan olduğuna değinen Karabulut, "Kente ziyarete gelen birçok insan burada kadınları görünce mutlu oluyor. Bizimle sohbet eden de oluyor. Bir eseri bile çıkarınca heyecanımız artıyor." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçiler takdir ediyor"

Restoratör Ferdane Ikkış da burada işe stajyer öğrenci olarak başladığını, mezuniyetinden sonra mozaiklerde çalışma yürüttüğünü kaydederek, "İlk deneyimimin mozaikler olması ve böyle bir antik kentte çalışmak çok güzel bir duygu." dedi.

Kazıda restoratör olarak çalışan İrem Sarıgül ise antik kentte 2 yıl staj yaptıktan sonra mozaiklerde çalışmaya başladığını belirterek, "Ziyaretçiler bizi burada çalışırken görünce takdir ediyor." diye konuştu.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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