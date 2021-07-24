gla1ve, Astralis ile olan sözleşmesini uzattı!
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gla1ve, Astralis ile olan sözleşmesini uzattı!

gla1ve, Astralis ile olan sözleşmesini uzattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

gla1ve Astralis ile devam edecek!

Danimarkalı profesyonel CS: GO oyuncusu Lukas Egholm Rossander bilinen adıyla gla1ve, Astralis ile olan sözleşmesini uzattı.

2016 yılında Heroic'den transfer olan başarılı oyuncu yaklaşık 5 yıldır Astralis bünyesinde oynuyordu. Astralis Counter-Strike Twitter hesabı bugün Lukas Egholm Rossander ile olan sözleşmelerini 3 yıl daha uzattıklarına dair videolu bir gönderi paylaştı.

Gla1ve sözleşme uzatma kararı vermeden önce şüphelerinin olduğunu belirtti. Bu şüphelerin ise "Astralis'e nasıl bakarsam bakayım, kendimi evimde gibi hissettiğim yer burası." sözleriyle giderdiğini belirtti.

Astralis'in CS: GO takımında henüz sözleşme yenilemediği 3 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular Emil "?Magisk?" Reif, Peter "?dupreeh?"Rasmussen ve Andreas "?Xyp9x?" Højsleth. Lucas "?Bubzkji?"Andersen'in ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl var.

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Kaynak: Playerbros

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