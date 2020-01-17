GKV ve GAÜN iş birliği protokolü imzaladı

17.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:27

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında imzalanan protokolle eğitim, bilim, projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar'ın imzaladığı protokolle iki kurum arasındaki iş birliği arttırılacak.



Kuruluşunun 56.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı çeşitli üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birliği protokolleriyle eğitim alanında yenilikleri gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Gaziantep Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolünde eğitim, bilim, projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirilmesi için anlaşma sağlandı.



İmzalanan protokolde Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından GKV Özel Okullarının eğitim alt yapısının geliştirilmesi, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve eğitim-öğretim desteği sağlanmasının yanı sıra, kurum öğrencilerinin üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesi, öğretim üyeleri tarafından lise öğrencilerine ders verilmesi, ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması gibi birçok başlık yer alıyor.



Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar'ın imzaladığı protokolle eğitime ve bilime katkı sağlayacak birçok ortak çalışma ve proje yürütüleceği de açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA