GKV Özel Okulları'nda Öğretmenler Günü kutlandı

Her yıl coşkuyla kutlanan öğretmenler günü bu yıl covid 19 tedbirleri nedeniyle alınan önlemler altında kutlanıyor.

Her yıl coşkuyla kutlanan öğretmenler günü bu yıl covid 19 tedbirleri nedeniyle alınan önlemler altında kutlanıyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da idareci ve öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Genel Müdür İsmet Tiryaki öğretmenlere çiçek takdim ederek başarılar diledi.

Eğitim alanında Gaziantep'te 57 yıldır Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bugün düzenlenen etkinlikle öğretmenler günü kutlandı. Pandemi önlemleri kapsamında öğrencilerin katılmadığı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı etkinliklerde GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kurum içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liselerini ziyaret ederek okul yöneticilerine günün anısına birer çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladı.

"Kurallara uyarak pandemi sürecini sonlandırabiliriz"

Öğretmenlerin öğrencilerle anlam kazandığına dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinden eğitimin de olumsuz etkilendiğini ifade ederek "Gönül istedi ki bugün öğrencilerimizle birlikte bu coşkuyu yaşayalım. Ancak alınan önlemler çerçevesinde bu güzel ve anlamlı günümüzü öğrencilerimizin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutluyoruz. Bugün okullarımızda bulunan idareci ve öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık. Pandemi sürecinin sona ermesinde elbette hepimizin ortak sorumluluğu var. Bir an önce bu sürecin sona ermesi için bütün vatandaşlarımızın kurallara uyması, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurallara uymamız kısa bir süre sonra öğrencilerimizin okullarına öğretmenlerine arkadaşlarına kavuşması anlamını taşıyor. Milletçe kenetlenerek bu salgından ancak ve ancak kurallara uyarak kurtulabiliriz ve çocuklarımızın okullardaki eğitimlerini sağlıklı olmasında yine kurallara uyarak rol alabiliriz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Milli Eğitim bakanlığımızın yayımladığı genelgeler doğrultusunda bu süreçte teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak uzaktan eğitimle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu vesileyle milletimizin geleceğini yarınlara hazırlayan fedakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarken başta Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu gün aramızda bulunmayan bütün öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı