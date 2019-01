Gkv Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı Gaziantep Şampiyonu Oldu

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İl Birinciliğinde GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı geleneği bozmadı ve Gaziantep Şampiyonu oldu.

Her yıl Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu seriye bağladığı şampiyonluk zincirine bir yenisini ekleyerek geleneği bozmadı. Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyonluk kupasını okullarına götüren GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. Gaziantep genelinde toplam 27 ortaokul takımının mücadele ettiği turnuvada finalde şampiyonluk maçını GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, çok sayıda veli ve öğrenci şampiyon takımı yalnız bırakmadı. Sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan elde edilen sonuçların bir tesadüf olmadığını okul sporlarına verilen önem yarında disiplinli çalışmalar ve büyük emekler sonucu şampiyonluk kupasının elde edildiğini ifade ederek şampiyon takımın sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Geçtiğimiz ay Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada "Cumhuriyet Kupası"nın sahibi olan takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı sporcu ve antrenörler Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'i özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı kutladı. GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı bu yıl bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil etme hakkına da sahip oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA