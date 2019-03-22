Gkv'nin Minik Kulaçları Kupaları Okullarına Taşıdı

Okul Sporları ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar arası Küçükler, Minikler A ve Minikler B Yüzme il Birinciliği yarışmalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu sporcuları katıldıkları çeşitli kategorilerde iki 2.'lik, bir 3'.lük kupası kazandı.

Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okullar arası Küçükler, Minikler A ve Minikler B Yüzme il Birinciliği yarışmalarında GKV Özel İlkokulu üç ayrı takım halinde 25 sporcu ile katılarak üç ayrı kategoride mücadele etti. Minik A Kızlar Kategorisinde 4 X 50 Serbest Bayrak yarışında İl 2.'si ve 4 X 50 Karışık Bayrak Yarışında İl 2'si. Minik A erkekler 4 X 50 Serbest Bayrak Yarışında İl 3.sü, Minik B Erkekler 4 X 50 Serbest Bayrak Yarışında İl 2.'liğini kazandılar. Minik B Erkekler 50 Metre Kurbağa Yarışında Rüzgar Aslan İl 2.'si oldu. Özel GKV İlkokuluna Minik B Kızlar Yüzme Takımında Defne Teymur, Zeynep Moschını, Duru Zencidi, Derin Özönel, Almina Döne Potuk, Ekin Baydilek görev alırken Minik A Erkekler Yüzme Takımında Ata Çelikkalkan, Arda Güleç, Fethi Buğra Kahraman, Can İnan Oktay, Utku Özyılmaz. Minik B Erkekler Yüzme Takımında Alp Çelikkalkan, Kayra Alp Bozgeyik, Rüzgar Aslan, Ali Rıza Can görev alarak başarı kupalarına imza attı. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdür V. Abdullah Dağlı önümüzdeki süreçlerde daha büyük başarılara imza atılacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA