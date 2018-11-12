Gkv Liselerinden Kara Kalem Resim Sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde düzenlenen törenle "Bizim Eksik Yarımız Ata'mız" konulu resim sergisi açıldı. 50 eserin yer aldığı sergide öğrencilerin kara kalem ve nokta çizgi çalışmalarından oluşan eserlerine yer verildi.

Atatürk haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Liselerinde açılan resim sergisi büyük ilgi görüyor. Açılışı GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut tarafından yapılan sergide 50 öğrencinin özel olarak çalıştığı kara kalem ve nokta çizgi teknikleriyle yapılmış eserleri yer alıyor. Görsel Sanatlar Zümresi öğretmenlerinden Melek Kaman Aslan rehberliğinde hazırlanan serginin hafta boyunca ziyaretçilere açık tutulacağı açıklandı. Serginin büyük bir titizlikle öğrenciler tarafından hazırlandığını ifade eden Görsel Sanatlar öğretmeni Melek Kaman Aslan "Öğrencilerimiz konu Atatürk olunca çok büyük titizlik içerisinde sergimizi kısa bir sürede hazırladılar. Kara kalem ve nokta çizgi tekniklerinin kullanıldığı eserlerde Atatürk portrelerinin yanı sıra öğrenciler eserlerinde kendi yüzlerini yarım resmederek diğer yarıyı boş bırakıp "Bizim eksik yanımız Ata'mız mesajını verdiler. Sergimiz hafta sonuna kadar sanat severlerin beğenisine sunulacaktır. Emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP