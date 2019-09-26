GKV Liseleri öğrencileri, 'okuluna hoş geldin gecesinde' buluştu

26.09.2019 10:22

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri dokuzuncu sınıf öğrencileri düzenlenen etkinlikle bir araya gelerek gönüllerince eğlendiler. Okuluna Hoş geldin etkinliği kapsamında düzenlenen gecede Okul Müdiresi Mehtap Özdemir'le birlikte pasta kesen öğrenciler öğretmenleriyle de uzun uzun sohbet etme şansı yakaladı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anadolu Lisesi, GKV Özel Fen Lisesi ve IB Cemil Alevli Koleji'nin bu yıl dokuzuncu sınıfına giden öğrencilere yönelik düzenlenen gecede öğrenciler gönüllerince eğlendi. Liseler müdürü Mehtap Özdemir'le Okuluna Hoş geldin pastası kesen öğrenciler bir birleriyle tanışma fırsatı yakaladı. Öğrenciler arasında ki ilişkiyi geliştirmek ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmek amacını taşıyan etkinliğin başarılı geçtiğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir kurum içi etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi. Özdemir yaptığı değerlendirmede, "2019-2020 eğitim öğretim yılının üçüncü haftasını geride bırakırken kurumlarımızda ilk kez eğitim öğretime başlayan dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz arasındaki bağları arttırmak, kurum içerisinde görev yapan öğretmenleri yakından tanımak ve büyük bir ailenin bireyi olduklarını hissedebilmeleri için düzenlenen etkinliğimiz başarılı geçmiştir. Öğrencilerimiz uyum sürecini başarıyla tamamlamış bundan sonraki süreçte ise tamamen akademik çalışmalar ile beraberinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar ağırlık vererek eğitim yaşamlarını sürdüreceklerdir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA