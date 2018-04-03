Gkv'lilerin Pentatlon Başarısı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası pentatlon yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, çeşitli dereceler elde ederek şampiyonadaki ağırlıklarını hissettirdi.

Gaziantep genelinde 10 okulun katıldığı ve 67 öğrencinin yarıştığı okullar arası pentatlon yarışması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Yarışmaya 13 sporcuyla katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu yarışmada çeşitli dereceler elde etti. GKV'li sporculardan Nehir Naz Tutar İl ikincisi, Ufuk Açıkgöz İl üçüncüsü, Nilay Şimşek İl üçüncüsü olurken Hazal Ece Demir'de İl üçüncülüğünü elde ederek yarışmadaki iddiasını ortaya koydu. Dereceye giren öğrencileri kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdür Yardımcısı Ali Dirgen yaptığı değerlendirmede "Gaziantep Gençlik Hizmetleri ee Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Okullar arası Minikler Modern Pentatlon yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri minik A kızlar kategorisinde Nehir Naz Tutar il ikincisi, Nilay Şimşek il üçüncüsü olmuştur. Minik A erkekler kategorisinde Ufuk Açıkgöz il üçüncüsü olmuştur. Minik B kızlar kategorisinde Hazal Ece Demir il üçüncüsü olmuştur. Başarılı sporcularımızı kutluyor, önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum" dedi.

Derece yapan öğrenciler mutluluklarını öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşırken bu spor dalıyla yeni tanıştıklarını ve hedeflerinin daha büyük başarılara imza atmak olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP