GKV'liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı
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GKV'liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı

GKV'liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından "Hamleni Yap" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvasında iki farklı kategoride şampiyonluk kazanan GKV Özel Okulları öğrencileri Dila Baloğlu ve Beren Kalyoncu ödüllendirildi.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından "Hamleni Yap" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvasında iki farklı kategoride şampiyonluk kazanan GKV Özel Okulları öğrencileri Dila Baloğlu ve Beren Kalyoncu ödüllendirildi.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen, Gaziantep Küçükler ( 7-12 yaş ) ve Gaziantep Yıldızlar ( 13-18 yaş ) Satranç Turnuvasında, Gaziantep genelinden yaklaşık 110 sporcu katıldı.2 gün süren yarışmada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden 9. Sınıf öğrencisi Dila Baloğlu 14 Yaş Kızlar Kategorisi İl Birincisi, 5. Sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu 10 Yaş Kızlar Kategorisi İl Birincisi oldu. Derece alan şampiyon öğrencilerin ödülleri, başarı belgeleri ve şampiyonluk madalyaları Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından takdim edildi. Öğrencileri kutlayan Tiryaki başarılar diledi. - GAZİANTEP

GKV'liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı
GKV'liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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