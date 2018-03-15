Gkv'liler Dijital Bağımlılık ve Siber Zorbalığa Dikkat Çekti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri, dijital bilgi hırsızlığı, siber zorbalık, nefret söylemi, dijital ayak izleri, kimlik hırsızlığı gibi konulara dikkat çeken söyleşi gerçekleştirdi.

GKV Özel Cemil Alevli IB 10.ve 11. Sınıf öğrencileri İngilizce ve Türkçe yaptığı sunumlarda dijital bağımlılığın ve zorbalığın ne olduğunu anlatmak ve okul içinde bilinç oluşturmak ve insanları bu konularda uyarmak amacıyla söyleşi düzenledi. Düzenlenen söyleşide öğrenciler hazırladıkları sunumlarda insanların teknolojiden faydalanırken bazı normlara dikkat ederek teknolojiyi kullanmaları, hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından herkesi yakından ilgilendirdiğinin altını çizdiler. Teknolojiyi kullanan herkesin dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerektiğini de vurgulayan öğrenciler yaptıkları açıklamalarda "Şu an dijital yerliler olarak mutlaka bu konularla ilgili olarak deneyimler yaşıyoruz. 8-18 yaş aralığındaki biz gençler neredeyse günümüzün 7.5 saatini dijital teknolojiler ve sosyal medya ile geçiriyoruz. Dünyada 7,4 milyarlık nüfusta internete bağlanan kişi sayısı 3,4 milyar. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan insan sayısı ise 2,3 milyar. 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'de internete bağlanan kullanıcı sayısı 46,3 milyon. Bu kullanıcılar arasından 42 milyon kişi ise sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Dünya üzerinde mobil cihaz kullanıcı sayısı 3,8 milyar. Hal böyle olunca özellikle de gençlerde bulunan bağımlılık çok yüksek seviyelerde" dedi.

Teknoloji çağının yeni hastalığı, "Nomofobi"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri, dijital bilgi hırsızlığı, siber zorbalık, nefret söylemi, dijital ayak izleri, kimlik hırsızlığı gibi konulara dikkat çeken söyleşide Teknoloji çağının yeni hastalığı, Nomofobi konusuna da değinerek önemli uyarılarda bulundular. Öğrenciler yaptıkları açıklamada "Kişinin cep telefonu yokken kendini "eksik" gibi hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması. Telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme, şarj bitince kendini çaresiz hissetmesi, sürekli şarjı ve gelen mesajları kontrol etmek, telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi bir takım anksiyete belirtileri yaşaması gibi belirtiler Teknoloji çağının yeni hastalığı Nomofobi dir. Bireylerin bunlara karşı dikkatli olması, kendi üzerindeki kontrolü arttırması ve bu tür yaşamı ve sosyal hayatı olumsuz etkileyecek davranış ve alışkanlıklardan uzak durması gerekir" dediler. GKV'li öğrenciler siber zorbalık konusuna da değinerek "Kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanarak belirli bir zaman içerisinde veya sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişi ya da gruba yönelik olarak kasıtlı bir şekilde psikolojik, sosyal, sözel veya görsel saldırgan davranışlardır. Siber zorbalıkta, bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim vasıtaları kullanılarak gönderilen elektronik verilerle bireylerin tehdit edilmesi, küçük düşürülmesi, gruptan dışlanması, ayrımcılığa maruz kalması şeklinde olabilmektedir" diye konuştu. GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık sunumu gerçekleştiren öğrencileri kutlayarak öğrencilerin bu tür sosyal sorunlara dikkat çekme cabalarının önemli olduğunu belirtti. Söyleşiyi düzenleyen öğrencilere katılım sertifikalarını törenle veren GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Koordinatörü Özlem Kara öğrencileri kutlayarak başarı diledi. - GAZİANTEP