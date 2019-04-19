Gkv'liler Bir Dolap Komedyası" Oyununu Sahneleyecek

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro kulübü tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Bir Dolap Komedyası" adlı oyunu sahneleyecek.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nden 26 Nisan Cuma günü saat 20.00 de sahnelecek oyun Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Drama öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç tarafından hazırlandı. Oyunda iyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü, insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan gerçek yaşamdan kesitler sunuluyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencilerinin rol aldığı oyunda birbirinden keyifli komedi unsurlarına da yer veriliyor. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı izleyenleri güldürürken düşündürecek olan oyun için herkese çağrıda bulunurak, "Drama öğretmenimiz öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç tarafından sahneye hazırlanan ve öğrencilerimizin rol aldığı trajik komik olayların sahnelendiği Bir Dolap Komedyası adlı oyunumuza bütün sanatseverleri bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA