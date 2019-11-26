GKV'liler Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katılacak

26.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:19

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Türkiye 24. Ulusal Seçim Konferansı'na katılacağını açıklayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "GKV Özel Liseleri'nde IB programını uygulayan Cemil Alevli Koleji yıllardır seçimlere katılarak başarılar kazandığı ulusal konferanslarda bir kez daha katılma hakkını elde ettiler" dedi.



Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Türkiye 24.Ulusal Seçim Konferansı ön elemelerine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji öğrencileri elemeleri başarıyla geçerek konferansa delege olarak katılmaya hak kazandı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir "Avrupa Gençlik Kulübü üyesi öğrencilerimizden C10 Ece Özbirecikli, C10 Yosun Akdağ, C10 Doğa Güner, C10 Burcu Asiltürk, C10 Janisha Premanand Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Türkiye 24.Ulusal Seçim Konferansı'na katılmak üzere büyük bir motivasyonla çalışarak bireysel ve grup makalelerini tamamlamış, ön elemeleri büyük bir başarı göstererek geçmişlerdir. Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Türkiye 24.Ulusal Seçim Konferansı 13-16 Aralık 2019 tarihleri arasında TED Kayseri Koleji'nde düzenlenecektir. Konferansa delege olarak katılacak öğrenciler jüri değerlendirmesine tabi tutulacaklardır. Bu değerlendirmede, öğrencilerin konferansın ana dili olan İngilizceyi kullanma becerileri, komite konusu üzerine yapmış oldukları araştırma ve akademik yeterlilik, liderlik vasıfları, diğer katılımcılarla iletişim düzeyleri ana kriterler olarak dikkate alınacaktır. Seçim konferansına katılma hakkı kazanan öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi. Konferansa katılacak olan Cemil Alevli Koleji öğrencilerinin son hazırlıklarını tamamlamak için çalışmaların devam ettiği bilgisi de verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA