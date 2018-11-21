Gkv'liler Ankara'yı Mercek Altına Aldı

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri Ankara'ya çıkarma yaparak incelemelerde bulundu. Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen GKV'liler Anıtkabir'i de ziyaret ederek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Ata'ya olan saygılarını göstermek üzere Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdiler. Atatürk'e duydukları büyük sevgi ve saygının, cumhuriyete olan bağlılıklarının bir ifadesi olarak yaptıkları Ankara gezisinde öğrenciler ve veliler hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı, Anıtkabir'i ziyaretleri sonrasında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ait Pembe Köşk'ü de ziyaret ettiler ve İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker ile sohbet etme şansı buldular. Atatürk Orman Çiftliğinde yer alan Atatürk evini de ziyaret eden öğrenciler Atatürk'ün hayatına dair pek çok şey öğrendiler. Ayrıca Birinci ve İkinci Meclis binalarını da gezen GKV'liler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli tarihi mekanlarını yerinde inceleme fırsatı buldular.

Gezi ekibi, Ankara gezisi süresince Maden Tetkik Arama ve Enerji Parkına, tarihi Ankara evlerine, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını kaleme aldığı evine gitmeyi de ihmal etmediler. Son olarak Ters Ev ve Akvaryum gezilerini yapan Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri yerinde ve yaşayarak öğrenmenin mutluluğu ile Gaziantep'e döndüler. - GAZİANTEP