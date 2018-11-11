Gkv'liler 10 Kasım'da Anıtkabir'de

Atatürk'ün vefatının 80.ıy dönümü anma etkinlikleri kapsamında Ankara'ya giden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Anıtkabir'de Ata'nın manevi huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu. Anma törenine katılan öğrenciler Ankara'nın tarihi ve turistik alanlarında da incelemeler yapacak.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'ya giderek Anıtkabir'de 10 Kasım anma törenine katıldı. Ankara'da yer alan tarihi ve turistik yerlerde de çeşitli incelemeler yapacak olan GKV kafilesi birinci meclis ve TBMM'de de incelemeler yaparak Ankara'da bulunan çeşitli müzeleri ziyaret edecek. GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş, GKV'li öğretmenler Meliha Bolat, Derya Yener, Berkay Tahtacı ve Murat Kiremit'in rehberlik yaptığı 37 öğrenciden oluşan kafile sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaşarak Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan ve mozoleye çiçek bırakan öğrenciler Anıtkabir'de yakın tarihimizle ilgili sergilenen mekanları da ziyaret etti. Anıtkabir'de Atatürk'e ait eşyaları da inceleyen öğrenciler Anıtkabir'in bütün bölümlerini ziyaret ederek Kurtuluş Savaşından Atatürk'ün vefatına kadar dönemlerle ilgili sergilenen eşyaları görme şansı yakaladı. Anıtkabir'de ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler Ankara'nın çeşitli yerlerinde kültürel gezi ve incelemeler yapmak üzere Anıtkabir'den ayrıldı. - GAZİANTEP