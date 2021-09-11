GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu ve Türkiye 12.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu ve Türkiye 12.si Beren Kalyoncu, Türkiye Satranç Milli Takımına girerken başarılı sporcular GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep Fen Lisesi öğrencisi Dila Baloğlu satranç alanındaki şampiyonluklarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Türkiye satranç milli takımına girdi. Aynı yarışmada Türkiye 12.'liğini elde eden GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu da satranç milli takımına seçildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Gaziantep'e bu gururu yaşatan her iki sporcuyu da kutlayarak ödüllendirdi. Tiryaki yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 27 Ağustos-03 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında GKV Fen Lisesi öğrencimiz Dila Baloğlu, 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye birincisi, GKV Özel Ortaokulu öğrencimiz Beren Kalyoncu da 10 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 12.'si olmuş olmuş ve her iki öğrencimizde Milli Takıma girerek ülkemizi ve okulumuzu Dünya ve Avrupa Yaş Grupları turnuvalarında temsile hak kazanmıştır. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük özveriler gösteren gerek kurumlarımız bünyesindeki antrenörlerimiz gerekse Şehitkamil Belediye Spor bünyesindeki hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu anlamda önemli birer rol model olmayı başarmışlardır. Avrupa ve Dünya yaş grupları turnuvalarında başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasına Hong Kong ve Singapur imzası! Türkiye'nin ortalama IQ'su da hesaplandı

Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasına Hong Kong ve Singapur imzası! Türkiye'nin ortalama IQ'su da hesaplandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Beren Saat Düm Tek Tek Derya Şensoy
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GKV'li satranç turnuvası kahramanları, ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:10:55. #1.17#