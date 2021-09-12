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GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

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GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu ve Türkiye 12.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu ve Türkiye 12.si Beren Kalyoncu Türkiye Satranç Milli Takımına girerken başarılı sporcular GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep Fen Lisesi Öğrencimiz Dila Baloğlu satranç alanındaki şampiyonluklarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Satranç Federasyonu düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olarak Türkiye satranç milli takımına girdi. Aynı yarışmada Türkiye 12.liğini elde eden GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu'da satranç milli takımına seçildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Gaziantep'e bu gururu yaşatan her iki sporcuyu kutlayarak ödüllendirdi. Tiryaki yaptığı değerlendirmede "Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 27 Ağustos-03 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında GKV Fen Lisesi Öğrencimiz Dila Baloğlu, 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye birincisi, GKV Özel Ortaokulu öğrencimiz Beren Kalyoncu' da 10 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 12.si olmuş olmuş ve her iki öğrencimizde Milli Takıma girerek Ülkemizi ve Okulumuzu Dünya ve Avrupa Yaş Grupları turnuvalarında temsile hak kazanmıştır. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük özveriler gösteren gerek kurumlarımız bünyesindeki antrenörlerimiz gerekse Şehitkamil Belediye Spor bünyesindeki hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu anlamda önemli birer rol model olmayı başarmışlardır. Avrupa ve Dünya yaş grupları turnuvalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: GKV'li satranç şampiyonları ödüllendirildi - Haberler Spor
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