Gkv'li Öğretmenlere Muhteşem Balo

GKV Özel Okulları Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Balosunda öğretmenler gönüllerince eğlendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy baloda uzun yıllardır eğitime hizmet veren öğretmenlere teşekkür plaketi vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Geleneksel olarak her yıl öğretmenler için düzenlenen 24 Kasım balosu bu yıl da Tuğcan Hotel'de gerçekleştirildi. Muhteşem baloya Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, idareciler ve öğretmenler ve davetliler katıldı.

GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yaptığı konuşmasında Gaziantep Kolej Vakfı'nın 55 yıldır ülke eğitimine önemli katkılar sağladığını ve sağladığı istihdamla da il ve ülke genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak uzun yıllardır kuruma hizmet veren idareci ve öğretmenlere günün anısına GKV Özel Okulları Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve okul müdürlerine özverili çalışmalarından dolayı çiçek vererek teşekkür etti. Düzenlenen gecede GKV Özel Liseleri Tarih Öğretmeni Emel Taşar'ın 20. GKV Özel Liseleri İngilizce Öğretmeni Bilge Didem Korkmaz ve GKV Özel Anaokulu Öğretmeni Sibel Sarıbaş'ın okullarımızdaki 15. hizmet yılı anısına kıdem plaketleri GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar tarafından takdim edildi. GKV Özel Okulları Müzik Zümresinde görev alan öğretmenlerin sahne aldığı gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi. Gecenin sonunda yapılan kura çekilişi sonrası şanslı öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP