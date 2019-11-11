GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı

11.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:39

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler Atatürk'ün yaşamından çeşitli kesitleri sahneledikleri gösteride canlandırdı.



Duygusal anların yaşandığı törende Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları drama kulübü öğrencileri Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün yaşamından kesitleri sahneledi. Bilinmeyen birçok anısının sahnelendiği etkinlikte, davetleriler duygusal anlar yaşadı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli -Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Kemal Küçükcan, Aysel Tokatlı, Esin İncioğlu ve Gamze Aşnük'ün yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte davetlilerin duygusal anları gözden kaçmadı. Açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı Atatürk'ün yaşamından kesitler anlattı. Düzenlenen etkinlikte GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Kuzey Karaca Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini sunumlar eşliğinde anlattı. Drama Kulübü'nü öğrencilerinden oluşan bir gurup ise Atatürk'ün anılarını canlandırarak, bilinmeyen birçok özeliğini gözler önüne serdi. GKV Özel Okulları orkestrası ve öğrenci korusu da Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek törene ayrı bir anlam kattı. Etkinliklerin sonunda öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Atatürk'ün çağın ötesinde yaşayan bir dünya lideri olduğunu belirterek, özlem, rahmet ve saygıya andıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA