Gkv'li Minik Yüreklerin Cumhuriyet Çoşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılını coşkulu bir şekilde kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kutlamalarına ana okulu öğrencilerinin gösterileri renk kattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando takımının da eşlik ettiği gösterilerde Cumhuriyet korteji dikkat çekti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren okulların bir birinden farklı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor. Düzenlenen söyleşiler, salon gösterileri, oratoryolar, resim ve fotoğraf sergileri büyük dikkat çekerken ana okulu öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirilen gösterilere adeta damga vurdu. Minik öğrencilerin bando eşliğinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken öğretmenlerden oluşan öğretmen korusunun seslendirdiği cumhuriyet konulu şiir ve şarkılarda büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramının Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda yoğun etkinliklerle kutlandığını ifade eden Okul Müdürü Gökçen Bulut, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirdiği etkinlikler bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Sınıflarını Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle süsleyen öğrencilerimizin okul bahçesinde ki kortej yürüyüşünün ardından bando eşliğinde ki etkinlikleri bayram kutlamasını adeta şölene çevirdi. Öğretmenlerimizin oluşturduğu öğretmenler korosu tarafından seslendirilen şiir ve şarkılar davetliler tarafından ayakta alkışlanırken öğrencilerimize izlettiğimiz Cumhuriyet ve Atatürk konulu belgesel filmler dikkat çekti. Etkinliklerimiz Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP