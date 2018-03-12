Gkv'li Dila ve Naz Satranç Şampiyonu

Gaziantep Satranç İl temsilciliği ve Bahçeşehir Koleji tarafından organize edilen. İlkbahar Satranç Turnuvasına katılan GKV Özel Okulları öğrencileri farklı kategorilerde şampiyonluklara imza attı.

Dila Baloğlu ve Naz Ayalp'in şampiyonluklarını ilan ettiği İlkbahar Satranç Turnuvasında diğer GKV'liler de çeşitli dereceler elde etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri katıldıkları, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Bahçeşehir Kolejinin ortaklaşa organize ettiği İlkbahar Satranç Turnuvasına katılan GKV'li öğrenciler geleneği bozmadı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen ve 300 sporcunun katıldığı turnuvada, Dila Baloğlu 12 Yaş Bayan Kategorisinde il birinciliğini elde ederken, Naz Ayalp'ta 8 Yaş Bayan Kategorisi şampiyonluğu elde etti. Şampiyonaya 8 yaş kategorisinde katılan Hasan Demir Gedikkaya il üçüncülüğünü, 12 yaş genel kategoride katılan Çağan Tütüncüler de il altıncılığını elde ederek turnuvaya başarıyla isimlerini yazdırdılar. Turnuva sonucunda düzenlenen törenle kupalarını ve madalyalarını alan GKV Özel Okulları öğrencileri mutluluklarını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. - GAZİANTEP