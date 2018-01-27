Gkv'li Dila Baloğlu Türkiye Satranç Şampiyonu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 2 bin 810 sporcunun katıldığı dev şampiyonada 11 yaş kızlar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye birincisi olarak şampiyonaya ismini başarıyla yazdırırken Türkiye Satranç Milli Takımına da girmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını temsilen katılan şampiyon sporcu Dila Baloğlu 11 yaş kızlar kategorisinde Türkiye birinciliğini elde ederek şampiyonluğunu ilan etti. Uzun yıllardır satranç sporuyla yakından ilgilenen ve katıldığı onlarca turnuvadan şampiyon olarak ayrılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye birincisi olurken aynı zamanda kendi yaş gurubunda da Türkiye Satranç Milli Takımına girmeyi de başardı. Şampiyon Sporcu Dila Baloğlu 20-29 Nisan'da Arnavutluk'a giderek Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gözler Arnavutluk'ta yapılacak olan dünya şampiyonasına çevrildi

2017-2018 eğitim öğretim yılında akademik başarılar yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarla da öğrencilerin isimlerini başarı listelerine yazdırmaya devam ettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan "Dila Baloğlu küçük yaşlardan itibaren satranç sporuna merak sarmış ve bu güne kadar onlarca şampiyonada başarı elde etmiş bir öğrencimizdir. Son olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda 11 yaş kızlar kategorisinde öğrencimiz Dila Baloğlu Türkiye şampiyonu olmuş ve Türk Milli Takımına girmeyi başarmıştır. Öğrencimizi yürekten kutlarken, öğrencimizin başarısında önemli rol oynayan ailesine, okulumuz satranç zümresine ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 20-29 Nisan'da Arnavutluk'a gerçekleştirilecek olan Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencimize başarılar diliyor, bu şampiyonadan dünya şampiyonu olarak dönmesini umut ediyoruz" dedi.

Satranç sporunu çok sevdiğini ve yaşamının en önemli parçası haline geldiğini ifade eden Türkiye Şampiyonu Dila Baloğlu bundan sonraki hedefinin katılacağı uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek ve Türkiye'ye dünya dereceleri kazandırmak olduğunu ifade etti. Gaziantep'e Türkiye Şampiyonluğu kazandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dila Baloğlu'nun bu başarısı kent kamuoyunda da gündem oluşturarak taktir topladı. Şimdi gözler 20-29 Nisan'da Arnavutluk'a yapılacak olan Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'na çevrildi. - GAZİANTEP