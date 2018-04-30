Gkv'li Dila Baloğlu Satrançta Dünya İkincisi

Arnavutluk'un Dıraç kentinde gerçekleştirilen 2018 Dünya Okullar Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dila Baloğlu dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. GKV'li Dila Baloğlu aynı zamanda satranç dünyası için çok önemli bir unvan olan WCM (Woman Candidate Master-Bayan Usta Adayı) unvanını da kazandı.

Küçük yaşlardan itibaren satranç sporuna yakın ilgi duyan Dila Baloğlu, Arnavutluk'un Dıraç kentinde gerçekleştirilen 2018 Dünya Okullar arası satranç şampiyonasında dünya ikinciliğini elde etti. 15 ülkeden 27 sporcunun katıldığı 11 yaş kızlar kategorisinde yarışan Dila Baloğlu, rakiplerini yenerken dünya çapında bir başarıya imza atarak Türkiye ve Gaziantep'in gurur kaynağı oldu.

Dila Baloğlu'nun okul öncesi eğitimden başlayan satranç sevgisinin bugün dünya çapında bir dereceye dönüşmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Gazinatep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Ülkemiz ve Gaziantep için satranç sporunda önemli bir başarıya imza atan Dila Baloğlu'nu yürekten kutluyorum. Dila küçük yaşta başladığı satranç sporunda onlarca defa şampiyonluklara imza atarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada adından en çok söz ettiren sporcu oldu. Bugün milli takımda görev alan öğrencimiz ülkemize dünya ikinciliği kazandırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elbette bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılara imza atacaktır. Uluslararası arenada çok az sporcunun aldığı WCM (Woman Candidate Master - Bayan Usta Adayı) unvanını da kazanan sporcumuzu, onun yetişmesinde büyük çaba ve gayretleri bulunan ailesini, okulumuz satranç zümresini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Dila Baloğlu'nun başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP