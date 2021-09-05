GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında
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GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında

GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'da 1370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda GKV Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye birinciliğini elde ederek milli takıma girmeyi başarırken GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu da önemli bir dereceye Türkiye...

Konya'da 1370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda GKV Özel Liseleri öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye birinciliğini elde ederek milli takıma girmeyi başarırken GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu da önemli bir dereceye Türkiye Satranç Milli Takımına girmeye ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Konya 'da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen 1370 sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi Öğrencisi Dila Baloğlu 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Birinciliğini kazanarak Milli Takıma girdi. Aynı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu' da 10 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 12.liğini elde ederek Türk Satranç Milli Takımında oynamaya hak kazanarak Gaziantep'i gururlandırdılar.

"Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum"

Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Türkiye Satranç Milli Takımına girmeye hak kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi Öğrencisi Dila Baloğlu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Beren Kalyoncu'yu yürekten kutluyorum. Her iki öğrencimiz elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırırken uluslararası şampiyonalarda okullarımızı, Gaziantep'i ve ülkemizi temsil etme hakkı kazanmışlardır. Öğrencilerimizi kutlarken onların başarısında önemli rol oynayan öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kutluyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında
GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında
GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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GKV'li Baloğlu ve Kalyoncu Türkiye Satranç Milli takımında - Haberler
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