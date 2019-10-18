GKV'ler sandığa gitti başkanlarını seçti

18.10.2019 11:03

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğrenci temsilcisi ve temsilci yardımcısı için sandığa gitti. Okul genelinde bütün öğrencilerin seçmen olarak katıldığı seçimler büyük bir heyecan ve demokratik bir ortamda tamamlandı. 410 öğrencinin oy kullandığı ve 7 Okul temsilcisi, 7 temsilci yardımcısının yarıştığı seçim sonucunda Arin Mavigök'ü okul temsilcisi, Nas Benlier'i de temsilci yardımcısı olarak seçildi.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri okul temsilcilerini ve temsilci yardımcılarını seçti. Yapılan propaganda sürecinin ardından sandığa giden öğrencilerin oylarıyla 7 okul temsilcisi 7 temsilci yardımcısının yarıştığı seçim sonucunda Arin Mavigök'ü okul temsilcisi, Nas Benlier'i de temsilci yardımcısı olarak seçtiler. 7 başkan ve 7 başkan yardımcısı adayının yarıştığı seçimlerde 410 ilkokul öğrencisi oy kullandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren "Demokrasinin tam olarak öğrenilmesi, yaşanması için öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik ediyor; öğrencilerimizin uygulamasına fırsat veriyor; felsefemizi, müfredatımızı yöntemlerimizi, sınıf yönetimini bu amaca yönelik geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz yapılan seçim çalışmalarının ardından sandığa giderek okul temsilcilerini ve temsilci yardımcılarını seçtiler. Gerçekleştirilen seçimde gizli oy açık tasnif usulü uygulandı. Seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesinde emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyorum" dedi.



"Seçim vaatlerimizi yerine getireceğiz"



Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Öğrenci Temsilciliğine seçilen Arin Mavigök ve temsilci yardımcısı Nas Benlier seçim sürecince büyük bir heyecan yaşadıklarını, kendilerini destekleyen ve kampanya sürecinde yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür ettiklerini ifade ederek seçim sürecince vaat ettikleri her şeyi gerçekleştirmek için çalışacaklarını sözlerine eklediler. Bundan sonraki süreçte diğer aday adayı arkadaşlarıyla da karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade eden öğrenciler sonucun hayırlı olmasını dilediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA