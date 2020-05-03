GKV'den korona günlerinde "Aile İçi Duygu Yönetimi" söyleşisi
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GKV'den korona günlerinde "Aile İçi Duygu Yönetimi" söyleşisi

GKV'den korona günlerinde
03.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:53

Prof. Dr. Acar Baltaş Instagram'da Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının düzenlediği "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konulu söyleşide canlı yayınla Gazianteplilerle buluşacak.

Prof. Dr. Acar Baltaş Instagram'da Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının düzenlediği "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konulu söyleşide canlı yayınla Gazianteplilerle buluşacak.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Hekim'in Moderatörlügünü yapacağı "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konulu söyleşide Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de insanları etkisi altına alan ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla aile içi ilişkileri masaya yatırarak gündemi değerlendirecek. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki "Dünyayla ortak sorunumuz olan corona virüs salgınından korunmaya yönelik alınan önlemler elbette bu sürecin en az kayıpla atlatılması için büyük önem taşıyor. Bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de salgından kaynaklanan olağan üstü günler geçiriyoruz. Bu süreçte salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler sonrası aile bireylerinin evde daha çok zaman geçirmesi ve bu süreçte ki ilişkileri konu alan "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konulu söyleşimizde Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ı ağırlayacağız. Moderatörlügünü GKV Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Hekim'in yapacağı canlı yayın söyleşimize Gaziantep'ten katılımın yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının düzenlediği Prof. Dr. Acar Baltaş'ın GKV Özel Okullarının @gaziantepkolejvakfi Instagram hesabında "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konulu söyleşisiyle 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de canlı yayın konuğu olacağı da açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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