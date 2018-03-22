Gkv'de Teknoloji Bağımlılığı Anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşide Teknoloji Bağımlılığı masaya yatırılarak bağımlılığın insan yaşamına olumsuz etkileri ve nedenlerinin yanı sıra teknolojik bağımlılıktan kurtulmanın yolları da anlatıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Klinik Psikoloji) Araştırma Görevlisi ve Yazar Mahmut Yay'ı ağırlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları teknoloji bağımlılığını masaya yatırdı. Öğretmen idareci ve öğrencilerin katıldığı söyleşide bağımlılığın nedenleri, sonuçları ve insan yaşamına olumsuz etkilerini anlatan Yay öğretmen ve velileri de uyararak çocukların bağımlılıktan kurtulması için neler yapılması gerektiği konusunda ki görüşlerini de açıkladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Klinik Psikoloji) Araştırma Görevlisi ve Yazar Mahmut Yay'ın sunumu ile gerçekleşen hizmet içi eğitimde teknoloji bağımlılığı nedir, belirtileri, sebepleri, riskler, bağımlılıktan kurtulmanın yolları ele alındı. Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi kapsamında görüşlerini ifade eden Yay "Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir. Bağımlılığın belirtilerine değinecek olursak teknoloji başında harcanan vaktin giderek artması, Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi, teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, planlanandan daha fazla teknoloji karşısında kalınması, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçirilmesi olarak sıralayabiliriz. Teknolojik bağımlılıklar; İnternet ve sosyal medya, telefon ve tablet, oyun konsolları, bilgisayar ve televizyon" dedi.

Yay teknolojik bağımlılıkta kimlerin de risk altında olduğunu da vurgulayan Yay, "Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler, olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar. Ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı faaliyetlere karşı isteksiz olanlar. Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar. Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri. Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar, sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar. aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler risk altındaki guruplardır. Teknolojik bağımlılıktan kurtulmak için yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın. Oyunun yerini doldurun. Düşünün Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı daha değerli, gerçek hayattaki mi? Zararlarını, sizden aldıklarını değerlendirin ve gerekirse uzmanlardan yardımı alın" dedi.

Söyleşinin sonunda GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Klinik Psikoloji) Araştırma Görevlisi ve Yazar Mahmut Yay'a teşekkür ederek günün anısına bir çiçek taktim etti. - GAZİANTEP